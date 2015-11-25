حبس حرس المحكمة 24 ساعة لحديثه أثناء انعقاد جلسة أحداث مجلس الوزراء

قررت الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قبل نظر إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، حبس أحد رجال حرس المحكمة لمدة 24 ساعة، بسبب حديثه إلى المحكمة أثناء نظر الجلسة.

ودخل حرس المحكمة إلى القاضى وتحدث معه أثناء نظر الجلسة، فقرر القاضى حبسه لمدة 24 ساعة، وتبين بعد ذلك عندما أكد الدفاع للقاضى أن هناك متهمين لم يحضرا الجلسة، ليرد القاضى بأنهما حضروا، وأن حرس المحكمة الذى تم حبسه أكد له ذلك، وأن سبب الحبس كان كلامه عن حضور السيدات المتهمات بالقضية، ولم يتبن معرفة ذلك الشخص للصحفيين.