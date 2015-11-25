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جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية تحول مودا بناء 25 محلا مخالفا لإعمار قرية فقيرة

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جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية تحول مودا بناء 25 محلا مخالفا لإعمار قرية فقيرة جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية تحول مودا بناء 25 محلا مخالفا لإعمار قرية فقيرة
قرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بتحويل كل مواد البناء من طوب وأسمنت ورمل وسن، إلى قرية النيل التابعة لمركز بلقاس، أثناء جولته المفاجئة على طريق رافد جمصة ومنطقة حفير شهاب الدين.

وخلال الجولة التى كانت اليوم، الأربعاء، وجد المحافظ بناء وتشييد على مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية لبناء 25 محلا على الطريق الرئيسى، وبسؤاله عن أوراق الترخيص تأكد من عدم صحتها فأمر بنقل المواد المستخدمة فى بناء تلك المحال إلى قرية النيل، حيث إعادة إعمار وتسليم 35 منزلا به للأسر الأكثر فقرا.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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مصر 365