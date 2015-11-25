بالصور.. محافظ الدقهلية يسلم 35 منزلا بعد إعمارها ويقيل رئيس وحدة محلية

سلم حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، 35 منزلا من المنازل المتهالكة والمعدمة بقرية النيل التابعة لمركز بلقاس بعد إعادة إعمارها مرة أخرى، بالتعاون مع جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر ، فى إطار مبادرة إعادة تأهيل وإعمار القرى الأكثر فقرا.

وشارك فى الافتتاح عبدالخالق عبدالعظيم مدير جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية، وهناء محمود عبدالعزيز السكرتير العام المساعد، ورئيس مجلس ومدينه بلقاس، ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية، وأشراف على المشروع اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان.

كما أقال محافظ الدقهلية رئيس الوحدة المحلية بالقرية للإهمال الشديد، وقرر عمل مكتب تضامن اجتماعى داخل القرية وأمر بدراسة جميع الحالات بالقرية، كما كلف المحافظ شركة الكهرباء بنقل محول كهرباء من مكانه وعمل صيانة شاملة وعمل حجرة للكهرباء و تغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة وإنارة الأعمدة.

يذكر أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع فى شهر سبتمبر 2015، وتم اختيار الحالات بعد إجراء الأبحاث الاجتماعيه المقدمة من الشئون الاجتماعية، وبعد عمل استعلامات ميدانية من جمعية الأورمان.

وتم إعادة إعمار المنازل المتهالكة والمعدمة والآيلة للسقوط و"المعرشة" بالبوص بالسدة، وتشييد أسقف المنزل بالعروق والألواح الخرسانة وطبقه من البلاك العازل، ومحارة المنزل من الداخل والخارج، وتوصيل المياه والصرف والكهرباء، وتم تركيب سراميك للمنزل بالكامل، وإقامه حمام ومطبخ بكامل الكماليات، ودهان المنزل، وتركيب الإضاءة اللازمة للمنزل، ودهان الوجهات من الخارج.



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