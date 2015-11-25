أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الدقهلية يسلم 35 منزلا بعد إعمارها ويقيل رئيس وحدة محلية

Google+ Print
بالصور.. محافظ الدقهلية يسلم 35 منزلا بعد إعمارها ويقيل رئيس وحدة محلية بالصور.. محافظ الدقهلية يسلم 35 منزلا بعد إعمارها ويقيل رئيس وحدة محلية
سلم حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، 35 منزلا من المنازل المتهالكة والمعدمة بقرية النيل التابعة لمركز بلقاس بعد إعادة إعمارها مرة أخرى، بالتعاون مع جمعية الأورمان وصندوق تحيا ، فى إطار مبادرة إعادة تأهيل وإعمار القرى الأكثر فقرا.

وشارك فى الافتتاح عبدالخالق عبدالعظيم مدير جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية، وهناء محمود عبدالعزيز السكرتير العام المساعد، ورئيس مجلس ومدينه بلقاس، ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية، وأشراف على المشروع اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان.

كما أقال محافظ الدقهلية رئيس الوحدة المحلية بالقرية للإهمال الشديد، وقرر عمل مكتب تضامن اجتماعى داخل القرية وأمر بدراسة جميع الحالات بالقرية، كما كلف المحافظ شركة الكهرباء بنقل محول كهرباء من مكانه وعمل صيانة شاملة وعمل حجرة للكهرباء و تغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة وإنارة الأعمدة.

يذكر أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع فى شهر سبتمبر 2015، وتم اختيار الحالات بعد إجراء الأبحاث الاجتماعيه المقدمة من الشئون الاجتماعية، وبعد عمل استعلامات ميدانية من جمعية الأورمان.

وتم إعادة إعمار المنازل المتهالكة والمعدمة والآيلة للسقوط و"المعرشة" بالبوص بالسدة، وتشييد أسقف المنزل بالعروق والألواح الخرسانة وطبقه من البلاك العازل، ومحارة المنزل من الداخل والخارج، وتوصيل المياه والصرف والكهرباء، وتم تركيب سراميك للمنزل بالكامل، وإقامه حمام ومطبخ بكامل الكماليات، ودهان المنزل، وتركيب الإضاءة اللازمة للمنزل، ودهان الوجهات من الخارج.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية