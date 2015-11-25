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بدء جلسة إعادة محاكمة 103 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

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بدء جلسة إعادة محاكمة 103 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" بدء جلسة إعادة محاكمة 103 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"
بدأت منذ قليل، الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وتبين أن هناك متهمين لم يحضروا جلسة اليوم، وأن مصلحة السجون لم تحضر المتهمين، فأثبت القاضى عدم حضور بعض المتهمين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
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