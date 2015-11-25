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العثور على "قنبلة صوت" بجوار بنك الدم بمستشفى الزقازيق الجامعى

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العثور على "قنبلة صوت" بجوار بنك الدم بمستشفى الزقازيق الجامعى العثور على "قنبلة صوت" بجوار بنك الدم بمستشفى الزقازيق الجامعى
أفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، بإن أحد أفراد الأمن المكلفين بتأمين مستشفى الزقازيق الجامعى، عثر على جسم غريب، عبارة عن "ماسورة" حديدية وموصل بيها سلك كهربائى، وقام بإبعادها لحين وصول قوات الحماية .

وتبين أثناء قيام فرد أمن بشركة "كلاين ستارز" المسئولة عن التأمين بمستشفيات جماعة الزقازيق، اشتبه فى جسم غريب، بالقرب من الكراسى المخصصة للمرضى، ولكبار السن بجوار بنك الدم بمستشفى الزقازيق الجامعى، واستطاع أن يحملها بعيدا عن أماكن المرضى، لحين وصول قوات الحماية المدنية والشرطة، وتم فرض كوردون أمنى حولها، والتعامل معها، من قبل المعمل الجنائى وتبين أنها عبارة عن قنبلة صوت الهدف منها إثارة الفزع والذعر بين المواطنين .
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