بالصور.. أسوان تودع أيمن ركابى شهيد الواجب بجنازة عسكرية مهيبة

ودعت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، ابنها الشهيد أيمن ركابى أحمد، المجند بالقوات المسلحة، والذى اغتالته يد الإرهاب الأسود أثناء تأديته الواجب الوطنى فى تأمين مقر القضاة بمدينة العريش بشمال سيناء صباح أمس.

وتقدم محافظ أسوان مصطفى يسرى، الجنازة العسكرية بمطار أسوان الحربى، كما شارك فى تشييع الجنازة القيادات العسكرية والأمنية وجموع غفيرة من أسرة وأقارب وأهالى قرية السلسة بمركز كوم أمبو، مسقط رأس الشهيد أيمن ركابى، ورددوا الهتافات المناهضة للإرهاب بمدافن قرية السلسلة فى مشهد جنائزى مهيب.

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ومن جانبه، أعرب محافظ أسوان عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الشهيد وباقى شهداء الحادث الإرهابى الغاشم على مقر القضاة بالعريش، والذى أسفر عن وقوع ضحايا أبرياء كانوا يؤدون واجبهم الوطنى لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، مؤكداً أن استهداف أرواح الأبرياء الآمنين بهذا الحاث الجبان يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم والأعراف الإنسانية، مشيرا إلى أنه لن يوقف مصر عن استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة لتحقيق الاستقرار والنماء والمستقبل الواعد لأبنائها .

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جدير بالذكر أن الشهيد أيمن ركابى أحمد 19 سنة، حاصل على دبلوم المدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات، ووالده متوفى ولديه 4 أشقاء هو أصغرهم سناً، وقد تم تجنيده منذ 8 أشهر، وآخر زيارة التقى فيها أسرته منذ 10 أيام.



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