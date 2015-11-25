تعرض الحوامل للحشيش يعزز إبصار أطفالهن ويضر مخهم

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة يوماً بعد يوم التحذير من المخاطر الصحية لمخدر الحشيش، وأكدت أنه يتسبب فى أمراض كثيرة منها الشيزوفرينيا والذهان والاكتئاب والضعف الجنسى والنسيان وسرطان الخصية.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ووترلو الكندية وجامعة براون الأمريكية عن نتائج مثيرة للجدل، حيث أشاروا إلى أنه على الرغم من الأضرار الخطيرة لمخدر الحشيش على الأجنة داخل الرحم ومساهمته فى الإضرار بمخهم بشدة وتأخير تطور قدراتهم العقلية، إلا أنه ثبت فى الوقت نفسه أنه يعزز إبصار الأطفال عند بلوغ عمر 4 سنوات، حال تعرضهم له خلال مرحلة الحياة الجنينية.

وكشفت النتائج أيضاً أن تعرض الأجنة للخمور داخل الرحم يسهم فى إحداث تأثيرات سلبية على أبصارهم، بينما لم يُحدث النيكوتين والأمفيتامينات أى تأثيرات على البصر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Scientific Reports"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.