خلى بالك.. تناول وجبة طعام واحدة فى اليوم يعرضك لزيادة الوزن

تناول وجبة واحدة أحد عوامل زيادة وزنك

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أضرار تناول وجبة واحدة تقلل معدل حرق الدهون بالجسم

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نصائح ضرورية

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تناول وجبة طعام واحدة على مدار اليوم أحد العوامل التى تسهم فى زيادة وزن الجسم بصورة ملحوظة، وعلى الرغم من ذلك فيعتقد بعض الاشخاص أن تناولهم لوجبة واحدة والاستغناء عن باقى الوجبات الطعام الأساسية يساعدهم على خسارة وزنهم وذلك غير صحيح.>حول ذلك يقول دكتور أحمد الخطيب، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج والسمنة والنحافة، إن الكثير من الأشخاص يعتقدون أنهم فى حالة تناول وجبة طعام واحد على مدار اليوم وعدم الاهتمام بتناول باقى وجبات الطعام الأساسية فإن ذلك سيساعدهم على خسارة وزنهم بصورة سريعة وذلك مفهوم خاطئ.>واستكمل د. أحمد قائلا "يتسبب تناول الشخص وجبة واحدة باليوم فى خفض معدل حرق الدهون نتيجة إرسال المخ الإشارات إلى خلايا المعدة لتقليل عملية الأيض وتقليل مستوى الحرق الدهون، مما ينتج عنه استعداد المخ لحالة الجوع المرتقبة بسبب عدم تناول الطعام على مدار اليوم".>لذلك ينصح د. أحمد بضرورة الاهتمام بتناول ثلاث وجبات الطعام الأساسية والحرص على تناول وجبة الإفطار، نظراً لأن ذلك يسهم فى رفع معدل حرق الدهون على مدار اليوم".

وأضاف د. أحمد أنه يجب الاهتمام أن تكون وجبة الطعام متوازنة وصحية، بحيث تشمل جميع العناصر الغذائية الأساسية، وتشمل الخضراوات والفواكه والنشويات والبروتينات.

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