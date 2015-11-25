الرئيس الروسى يشكر أفراد مهمة إنقاذ الطيار الروسى فى سوريا

وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأربعاء، الشكر لأفراد مهمة إنقاذ الطيار الروسى الذى أسقطت تركيا طائرته أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو- أن عملية إنقاذ الطيار الروسى انتهت بنجاح وتم نقله سالما إلى قاعدة حميميم، مضيفا أن العملية استغرقت 12 ساعة، موجها الشكر لجميع الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذه.

وقال شويجو أنه أبلغ القائد الأعلى (الرئيس الروسى فلاديمير بوتين) بنجاح العملية، وقال أنه طلب منه توجيه الشكر لجميع من شاركوا فيها.

وكانت تركيا قد أسقطت الطائرة "سو-24" الروسية أثناء قيامها بمهمة متعلقة بمحاربة الإرهاب فى الأراضى السورية، وتمكن الطيار والملاح من مغادرة الطائرة- التى اشتعلت النيران فيها- باستخدام المقعدين الإنقذافيين، لكن قُتل الطيار أثناء الهبوط المظلى.

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