الشهود بـ"خلية أوسيم الإرهابية": غير متذكرين.. والدفاع يصر على مناقشتهم

تستمع الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، أثناء نظر محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم الإرهابية والمتهمين بمحاولة تفجير منزل قاضى، إلى الشهود.

ودخل الشاهد الثالث بالقضية، وحلف اليمين القانونية أمام المحكمة، ليجيب قائلا "أنه يعمل ضابط بقطاع الأمن الوطنى، مؤكدا أنه غير متذكر تفاصيل القضية، وملتزم بأقواله الموجودة بتحقيقات النيابة، وذلك بعد سؤال المحكمة، وناقش الدفاع الشاهد إلا أنه أصر على أقواله الموجودة بالتحقيقات وغير متذكر.

وقال الشاهد "أكرم محمد محمد" ضابط بقطاع الأمن الوطنى بعد حلفه اليمين القانونية، "أنه غير متذكر تفاصيل القضية، وأقواله موجودة بتحقيقات النيابة العامة، وأنه مجرى تحريات القضية، ولا يعرف أحد من المتهمين"، وناقش الدفاع الشاهد ليرد أنه غير متذكر.

واتهمت النيابة المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائى، مستخدمةً فى ذلك العنف والإرهاب، وتهديد المجنى عليهم أهالى منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام مجلس المدينة، فضلاً عن اتهام المتهمين السابع و العاشر و الحادى عشر و الثانى عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة .

وبرز فى قائمة الإتهامات الإتهام الموجه للمتهمين بإستهداف منزل المستشار "فتحى البيومى" على خلفية حكم البراءة الذى شارك فى إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضى فى التوقيت الذى أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله، إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الإنفجار لداخل المنزل .

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