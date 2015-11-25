إخلاء سبيل مدير شركة تسفير للخارج و2 آخرين متهمين بالنصب على المواطنين

أمر المستشار طاهر سباله وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة، بإخلاء سبيل مدير شركة تسفير للخارج، وموظفين بالشركة، متهمين بالنصب على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار طاهر سباله، قيام بعض الأشخاص من خارج الشركة بالتنسيق مع موظف بالشركة غير معلوم، بالنصب على المواطنين الراغبين فى السفر إلى الدول العربية مقابل مبالغ مالية.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط مدير الشركة والموظفين بتهمة تزوير المستندات لراغبي السفر للعمل بالخارج، والنصب على البسطاء بزعم تسفيرهم.

كانت وردت معلومات بقيام أشخاص بالنصب على المواطنين، تم تشكل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث أسفرت التحريات المكثفة عن أن وراء الواقعة المدير التنفيذى للشركة وموظفين آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن من ضبط المتهمين بمقر الشركة، وبمواجهتهم أنكروا التهم المنسوبة اليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.