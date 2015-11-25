أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إخلاء سبيل مدير شركة تسفير للخارج و2 آخرين متهمين بالنصب على المواطنين

Google+ Print
إخلاء سبيل مدير شركة تسفير للخارج و2 آخرين متهمين بالنصب على المواطنين إخلاء سبيل مدير شركة تسفير للخارج و2 آخرين متهمين بالنصب على المواطنين
أمر المستشار طاهر سباله وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة، بإخلاء سبيل مدير شركة تسفير للخارج، وموظفين بالشركة، متهمين بالنصب على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار طاهر سباله، قيام بعض الأشخاص من خارج الشركة بالتنسيق مع موظف بالشركة غير معلوم، بالنصب على المواطنين الراغبين فى السفر إلى الدول العربية مقابل مبالغ مالية.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط مدير الشركة والموظفين بتهمة تزوير المستندات لراغبي السفر للعمل بالخارج، والنصب على البسطاء بزعم تسفيرهم.

كانت وردت معلومات بقيام أشخاص بالنصب على المواطنين، تم تشكل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث أسفرت التحريات المكثفة عن أن وراء الواقعة المدير التنفيذى للشركة وموظفين آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن من ضبط المتهمين بمقر الشركة، وبمواجهتهم أنكروا التهم المنسوبة اليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365