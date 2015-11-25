مهاب مميش:إنشاء منطقة صناعية بمساحة 16 مليون فدان بجوار ميناء شرق بورسعيد

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن أنه سيتم إنشاء أول منطقة صناعية بمساحة 16 مليون متر بجوار ميناء شرق بورسعيد، مشيرا إلى أن سيتم تكريك حوالى 12 مليون متر مكعب لحفر القناة الجانبية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس فى مؤتمر صحفى حول مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيزور المنطقة فى يناير القادم، وسيعرضون عليه المشروعات المقترح تنفيذها فى هذه المنطقة.

وأكد الفريق مهاب مميش، أن المشروع سيحول هذا الموقع إلى مركز لوجيستى وصناعى عالمى، إضافة إلى أنه سيتم الاستعانة فيه بالخبرة الصينية خاصة مع رغبة الصين فى إقامة مشروعات كبيرة بالمنطقة.

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