بالصور.. باسم يوسف فى حفل "إيمى": أنا عربى مسلم.. وعندما نضحك الشر يخسر

حرص الإعلامى باسم يوسف على توضيح أصوله العربية وديانته الإسلامية خلال كلمته التى ألقاها فى بداية حفل توزيع جوائز "إيمى" العالمية، أمس الثلاثاء، مؤكداً أن الهدف من الاحتفال بالفنون والإبداع والضحك هو هزيمة الشر الذى يجتاح العالم، مستدلاً بالأحداث الأخيرة فى باريس و مالى وكينيا ونيجيريا وبيروت وسيناء.

وجاءت كلمة باسم يوسف كالتالى: "مساء الخير للجميع.. أهلاً بكم.. أنا مضيفكم الليلة، اسمى باسم يوسف، أنا عربى، هذا يبدو وكأننى فى برنامج "12-step" – برنامج لعلاج الذين يعانون من الإدمان-، لدى شيئاً لمشاركتهم إياه الليلة قبل أن نبدأ، كان من المفترض أن أبدأ بنكتة تضحكون عليها الليلة، لكن ما حدث أن هذه الخطة تغيرت الأسبوع الماضى، العالم مازال فى حالة من الصدمة، ليس فقط مما حدث فى باريس، ولكن أيضاً فى مالى، بيروت، نيجيريا، كينيا، و سيناء فى مصر التى أتيت منها، إنه وحشى، مرعب، غير عادل، لكن عندما يتحد الناس مع بعضهم البعض لكى يحتفلون بالفن و الإبداع وأفضل ما يمكن للبشرية أن تطمح فيه، نجد قدرتنا على الشفاء والنمو".

وأضاف باسم يوسف: "أعتقد أن وجودى هنا هو جزء من هذا الاستشفاء، الأكاديمية اختارتنى، عربى مسلم، لكى أستضيف هذا الحدث، منذ شهر مضى، ربما للثقة فى قدرتى، أو لعدم إيجاد من هو أفضل، لكنه حدث وها أنا ذا"، وتابع: "الآن، سأفعل ما كنت مُخَطِط له منذ البداية، إضحاككم، سوف نمرح، لأنه عندما نضحك..هم يخسرون، عندما نضحك ونفعل ما نفعله هنا الليلة..هؤلاء الأشرار يخسرون".

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