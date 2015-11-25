دراسة: سرعة ضربات القلب قد تعجل بالوفاة

كشفت دراسة جديدة، أن سرعة ضربات القلب يمكن أن يعجل بالوفاة، وبحسب الباحثين الصينيين القائمين على الدراسة، فإن خطر الوفاة المبكرة بأى مرض تزيد بنسبة 9% إذا ما سجلت دقات القلب زيادة مع كل عشر دقات زائدة.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن الباحثين قولهم، إن متوسط ضربات القلب بالنسبة لغالبية الأشخاص تتراوح بين 60 ومائة ضربة فى الدقيقة، إلا أن هؤلاء الذين تسجل ضربات قلوبهم أكثر من 80 ضربة معرضون للوفاة المبكرة بنسبة 45% من أى مرض مقارنة بمن تتراوح ضربات قلوبهم بين 60 و80 ضربة، حيث تزيد مخاطر الوفاة المبكرة لديهم بنسبة 21 % فقط.