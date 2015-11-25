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لكل الستات.. الفوليك أسيد بيقلل التوتر ويقى من السكتات الدماغية

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لكل الستات.. الفوليك أسيد بيقلل التوتر ويقى من السكتات الدماغية لكل الستات.. الفوليك أسيد بيقلل التوتر ويقى من السكتات الدماغية
حمض الفوليك أحد أهم الأحماض التى يحتاجها الجسم، وتعتقد الكثير من السيدات أنه حمض خاص للحوامل فقط، وهى معلومة مغلوطة، ففوائد هذا للحمض كثيرة ومتنوعة لابد من الاستفادة بها.

وعن فوائد الفوليك أسيد المتنوعة والوقائية أوضح الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء أن هدا الحمض يطلق عليه مسمى آخر وهو فيتامين 9، ولا يتواجد فى الأقراص المختلفة وحدها منفردا أو مجموعات مع الكثير من الفيتامينات فحسب، بل يوجد أيضا فى الكثير من الأطعمة كالسبانخ وفى الفاصوليا والكبدة.

وأهميته للحامل وغيرها من السيدات حسب توضيح مروان ترجع إلى أنه يقى من التشوهات والعيوب الخلقية، كما يقى أيضا من الإصابة بأمراض الدم والسكتات الدماغية، كما أن له فوائد عظيمة فى التخلص من التوتر كما يساعد فى عملية تكون الدم فى الجسم.

ويعد هذا الحمض ضرورى للسيدة التى تقف على قدميها لفترات طويلة فى المرضى المصابين بالجلطات، بحيث يؤدى الوقوف لزيادة حجم الجلطة ولكن المشى المعتدل وممارسة الرياضة الخفيفة هو الأصح فى العلاج وتجنب الوقوف على القدم، فالرياضة تزيد من تدفق الدم إلى الأوعية الدموية وتحافظ على ليونتها.

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مصر 365