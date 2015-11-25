بالفيديو .. لميس الحديدى تنتقد تأمين قضاة العريش: "لازم يبقى فيه محاسبة"

انتقدت الإعلامية لميس الحديدى، خطة تأمين قوات الأمن لفندق إقامة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية فى العريش بشمال سيناء، مشددة على ضرورة إعادة التفكير فى المنظومة الأمنية، وإرساء مبدأ “المساءلة والمحاسبة”.

وقالت لميس الحديدى، خلال تقديمها برنامج “هنا العاصمة”، على فضائية “سى بى سى”، :”هذا ليس أول استهداف للقضاة فى شمال سيناء، لكنه ثانى استهداف، الاستهداف اللى فات مكنش وقت الانتخابات، لكن كان القضاة رايحين يقوموا بعملهم ومعاهم قضايا، و3 وكلاء نيابة استشهدوا فى عملية مشابهة وتم استهداف سيارتهم واستشهد السائق أيضاً معهم”.

وأضافت:”أنا عارفة إن الإرهاب فى كل مكان، لكن السؤال هل نتيجة السيارة اللى دخلت واخترقت الأكمنة وكان فى حد بيتعامل معاها، مكنش فيه حد بيطوق المكان من البحر، هل دا حصل؟”، مستطردة :”واضح إنه لابد من إعادة التفكير فى التأمين، إعادة التفكير فى منظومة الأمن، احنا عارفين إن القضاة مستهدفين، عارفين إن فى مشكلة، لازم يبقى فيه تأمين مش بس من قدام الفندق ولكن من الناحية الأخرى”.

واستطردت “لميس الحديدى”: “المستشار طارق نجيب أحد رؤساء اللجان الفرعية فى سيناء كان موجود فى هذا الفندق، وبيسأل سؤال، إحنا عملنا اللى علينا؟”، مضيفة :”الناس كمان عملت اللى عليها والمواطنين نزلوا الانتخابات طوابير فى شمال سيناء، والقضاة راحوا وتحدوا الخوف والموت، لكنه واضح إن التأمين بعد النتيجة اعتبر إن دول مش موجودين، دا سؤال لازم يتسئل لكل قوات الأمن من كل الجهات، ولازم يبقى فى مساءلة ومحاسبة”.

وشددت على ضرورة إرساء مبدأ المحاسبة، قائلة:”لازم نحاسب بعض ومنقولش إن الإرهاب موجود فى كل مكان، أيوة موجود فى كل مكان.. بس فى أرواح بتروح، وأهالى بيموتوا”.

وتابعت:” لازم نسأل نفسنا، هل قمنا بكل واجبنا؟، هل عملنا أقصى ما يمكن؟، ليه المدرعات والمجنزرات مشيت؟، ليه التأمين خف؟ هل دا حصل فعلاً؟ دا سؤال لازم القوات تسأله من أعلى حد فى القوات المسلحة وقوات الشرطة، السؤال ده لازم يتسأل ومنخفش إن احنا نسأله ومنخفش ان احنا نحاسب، لازم نحاسب ونعلن ان إحنا حاسبنا، دمنا غالى مش لازم يبقى رخيص بالشكل ده”.

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