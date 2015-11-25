زوجان فى دمنهور يستدرجان مهندسا لقضاء ليلة حمراء ويصورانه عاريا لابتزازه

تمكن رجال مباحث قسم دمنهور، برئاسة المقدم حسن قاسم رئيس المباحث وإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من القبض على زوج وزوجته وفتاة فى العقد الثانى من العمر، لاتهامهم باستدراج مهندس فى العقد السادس من العمر وتصويره عارياً تماماً لابتزازه مقابل 120 جنيهاً وإكراهه على التوقيع على عدد من الإيصالات الأمانة لمساومته على دفع مبلغ 20 ألف جنيه.

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، يفيد بتلقى النقيب أحمد سلامة معاون مباحث قسم شرطة دمنهور بلاغا من "ع . م . س" 58 سنة مهندس مدنى بتعرضه للابتزاز من قبل فتاه تدعى "ر . و" كانت تتواصل معه هاتفيا وعند مقابلتها بأحد المساكن بمنطقة أبو الريش بدمنهور، فوجئ بآخرين قاما بإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وتصويره بعده أوضاع مخلة تحت الأسلحة البيضا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 18307 لسنة 2015 وجار العرض على النيابة.