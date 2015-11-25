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جهات التحقيق فى أحداث باريس تتوصل لهوية المتهم الثانى بالتفجيرات

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جهات التحقيق فى أحداث باريس تتوصل لهوية المتهم الثانى بالتفجيرات جهات التحقيق فى أحداث باريس تتوصل لهوية المتهم الثانى بالتفجيرات
توصلت جهات التحقيق المتولية الأمر فى تفجيرات باريس الإرهابية الأخيرة إلى شخصية متهم جديد بلجيكى يدعى محمد أبرينى، وهو من كان يقود السيارة السوداء التى تم العثور عليها مؤخراً من طراز ، رينو كليو والمشاركة فى الأحداث الدموية ، وقالت السلطات الفرنسية أن المتهم متورط بالفعل فى الهجمات الإرهابية التى حدثت فى 13 نوفمبر الجارى.

ووفقاً لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن المتهم الجديد تم رصده من فى إحدى محطات الوقود فى شمال فرنسا من خلال كاميرات المراقبة، وكان يستقل نفس السيارة المضبوطة مؤخراً، وذلك بتاريخ 11 نوفمبر أى قبل تنفيذ التفحيرات بيومين.
>اليوم السابع -11 -2015

ومن ناحيتها أصدرت بلجيكا مذكرة اعتقال دولية مساء أمس الثلاثاء بحق محمد أبرينى الذى شوهد قبل هجمات باريس مع صلاح عبد السلام المقيم فى بروكسل والمطلوب للإشتباه فى قيامه بدور فى تلك الهجمات، وتم نشر صوره على مواقع الإنترنت والتواصل الإجتماعى ومرفق بها تحذيرات إنه ربما يكون مسلح.
>اليوم السابع -11 -2015

والجدير بالذكر أن المتهم الثانى محمد أبرينى هو من أصل بلجيكى، ولد فى مدينة مولنبيك فى ديسمبر 1984، ويبلغ من العمر 30 عام ، وتوجه فى الفترة الأخيرة إلى سوريا لتلقى التدريبات العسكرية على يد تنظيم داعش الإرهابى الذى أعلن مسؤليته عن الحادث، ويعرف عنه الطابع العدوانى .


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