جهات التحقيق فى أحداث باريس تتوصل لهوية المتهم الثانى بالتفجيرات

توصلت جهات التحقيق المتولية الأمر فى تفجيرات باريس الإرهابية الأخيرة إلى شخصية متهم جديد بلجيكى يدعى محمد أبرينى، وهو من كان يقود السيارة السوداء التى تم العثور عليها مؤخراً من طراز ، رينو كليو والمشاركة فى الأحداث الدموية ، وقالت السلطات الفرنسية أن المتهم متورط بالفعل فى الهجمات الإرهابية التى حدثت فى 13 نوفمبر الجارى.

ووفقاً لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن المتهم الجديد تم رصده من فى إحدى محطات الوقود فى شمال فرنسا من خلال كاميرات المراقبة، وكان يستقل نفس السيارة المضبوطة مؤخراً، وذلك بتاريخ 11 نوفمبر أى قبل تنفيذ التفحيرات بيومين.

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ومن ناحيتها أصدرت بلجيكا مذكرة اعتقال دولية مساء أمس الثلاثاء بحق محمد أبرينى الذى شوهد قبل هجمات باريس مع صلاح عبد السلام المقيم فى بروكسل والمطلوب للإشتباه فى قيامه بدور فى تلك الهجمات، وتم نشر صوره على مواقع الإنترنت والتواصل الإجتماعى ومرفق بها تحذيرات إنه ربما يكون مسلح.

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والجدير بالذكر أن المتهم الثانى محمد أبرينى هو من أصل بلجيكى، ولد فى مدينة مولنبيك فى ديسمبر 1984، ويبلغ من العمر 30 عام ، وتوجه فى الفترة الأخيرة إلى سوريا لتلقى التدريبات العسكرية على يد تنظيم داعش الإرهابى الذى أعلن مسؤليته عن الحادث، ويعرف عنه الطابع العدوانى .

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