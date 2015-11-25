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السيطرة على حريق بمخلفات كاوتش بجوار مصنع تيل فرامل فى 6 أكتوبر

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السيطرة على حريق بمخلفات كاوتش بجوار مصنع تيل فرامل فى 6 أكتوبر السيطرة على حريق بمخلفات كاوتش بجوار مصنع تيل فرامل فى 6 أكتوبر
اشتعلت النيران بمخلفات بجوار سور مصنع تيل فرامل بالمنطفة الصناعية الثالثة بأكتوبر، دون معرفة أسبابه، انتقلت سيارات الإطفاء وتم إخماد الحريق دون إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران بجوار أحد المصنع بأكتوبر، على الفور انتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء، وبصحبته 3 سيارات وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات لمنع امتداداها داخل المصنع، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أن اشتعال النيران نتيجة لمصدر حرارى فى مخلفات كاوتش بأرض ملك شخص يدعى "سامى سعد" ارتفعت الأدخنة بمحيط المصنع وانتقلت سيارات الإطفاء وتم إخماد الحريق.

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مصر 365