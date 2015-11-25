صحيفة سعودية: بدء التشغيل التجريبى لقطار الحرمين

أعلنت صحيفة "عكاظ" السعودية بدء التشغيل التجريبى لقطار الحرمين الشريفين، من محطة المدينة، وذلك للتأكد من جاهزية طريق القطار وملاحظة أى عوائق قد تحدث.

ونقلت الصحيفة عن مصادر: أنه سيتم إنجاز مشروع قطار الحرمين خلال الشهرين المقبلين، حيث أن ثمانى محطات أصبحت جاهزة للتشغيل بما فيها محطة المدينة المنورة ومحطة رابغ، فيما تبقت 9% من الأعمال البنائية فى بعض المحطات؛ مما يعنى انتهاء النسبة الكبرى من المشروع.

كما أشارت إلى أن محطتى مكة المكرمة وجدة أصبحتا جاهزتين بنسبة ٩٦ فى المئة، مبينة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهى وضع مسار القطار، والمرحلة الثانية وهى تنفيذ القضبان والإشارات الكهربائية وجلب عربات القطار والتشغيل والصيانة.

ولفتت المصادر إلى أن المشروع قطع شوطا كبيرا من الأعمال التى بدأت من مكة المكرمة مرورا بمدينة جدة ورابغ وانتهاء بالمدينة المنورة.

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