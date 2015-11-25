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مرشح بالسويس يوزع بيان شكر على الأهالى لحصده أعلى الأصوات

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مرشح بالسويس يوزع بيان شكر على الأهالى لحصده أعلى الأصوات مرشح بالسويس يوزع بيان شكر على الأهالى لحصده أعلى الأصوات
قام عبد الحميد كمال مرشح مجلس النواب بالسويس بتوزيع بيان شكر على المواطنين بحي السويس وبعد المناطق بالمحافظة شكر للمواطنين على ترشيحه وحصوله على أعلي نسبت تصويت بالمرتبة الاولي بـ 16655 صوت ودخوله جولة الاعادة.

هذا ولقي البيان حالة من القبلو لدي المواطنين بالشار وأنتشار واسع عبر مواقع التواصل الأجتماعي الفيس بوك وتويتر ، كما حرص عدد من شبا الاحزاب توزيع بيان الشكر ببعض المحال التجارية.

يذكر أن نتائج الانتخابات بالسويس أسفرت عن دخول 8 اشخاص فى جولة الاعادة يومي الثلاثاء والاربعاء القادم للمنافسة على 4 مقاعد والمتنافسين هم بترتيب الاصوات التى حصلو عليها " عبد الحميد كمال ، محمد المصري ، مجدي محمود ، عماد خاطر ، طلعت خليل ، فؤاد بشير ، جمال عبيد ، طارق متولى.

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