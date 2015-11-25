جامعة الإسكندرية توافق على اتفاقيات تعاون مع مؤسسة مصر الخير لخدمة الطلاب

وافقت جامعة الإسكندرية على عدة اتفاقيات تعاون وذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة أمس، ومنها اتفاقة تعاون بين كل من وحدة هندسة الانتاج بكلية الهندسة ومؤسسة مصر الخير.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما وافق المجلس فى بيان له اليوم، على وتمديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة مدارس الهندية ومذكرة التفاهم بين كلية السياحة والفنادق والمعهد التكنولوجى التعليمى اليونانى بأثينا ، وبروتوكول التعاون بين كلية الزراعة بسابا باشا وشركة فاركو للأدوية.
ووافق المجلس على إتفاقية التعاون بين كلية الآداب ومكتبة الإسكندرية ، ومذكرة التفاهم والشراكة بين مركز الدراسات الهلينستية بكلية الآداب وجامعة إيجا باليونان ، وتجديد الاتفاقية المبرمة بين معهد الدراسات العليا والبحوث ومركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة .