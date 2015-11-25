جامعة أسيوط تتسلم المستشفى الجديدة وتعتمد 20 مليون جنيه لتجهيزها

>أعلن الدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة مستشفيات، عن استلام جامعة أسيوط لمستشفى مدينة أسيوط الجديدة تمهيدا لتشغيلها خلال ثلاثة أشهر .

وأشار الجمال فى بيان للجامعة اليوم، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان كان قد وافق منذ أسابيع على طلب جامعة أسيوط باستلام وتشغيل مستشفى مدينة أسيوط الجديدة بنظام نقل الأصول وقد قامت الجامعة بتشكيل لجنة من الدكتور أسامة فاروق نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور محمود جابر مرسي المستشار الهندسي وعدد من الخبراء باستلام مستشفى بمدينة أسيوط الجديدة واتخاذ إجراءات نقل الأصول للجامعة.

وأضاف عميد كلية الطب أن الجامعة اعتمدت ميزانية قدرها 20 مليون جنيه لتزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية كما أنها ستقوم بتوفير الكوادر الطبية لبدء تشغيل عدد من الأقسام فى المستشفى حيث سيتم بدء عمل أقسام الطوارئ والرعاية الأساسية المتضمنة ( الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والأسنان ) كمرحلة أولى يتم بعدها التوسع فى أقسام العمل بالمستشفى منوها أن المشكلة التى ستواجه الجامعة فقط فى توفير طواقم التمريض وسيتم التنسيق فيها مع مديرية الشئون الصحية لتوفير الأعداد المطلوبة خاصة وان جامعة أسيوط تعنى نقصا شديدا فى طواقم التمريض .

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