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أهالى رشيد يضبطون عجوزا مسجل خطر أثناء محاولته سرقة قرط ذهبى من طفلة

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أهالى رشيد يضبطون عجوزا مسجل خطر أثناء محاولته سرقة قرط ذهبى من طفلة أهالى رشيد يضبطون عجوزا مسجل خطر أثناء محاولته سرقة قرط ذهبى من طفلة
تمكن عدد من أهالى مركز رشيد اليوم، من ضبط أحد الأشخاص، أثناء قيامه بمحاولة خطف طفلة أمام مدرسة النور الابتدائية بمدينة رشيد، تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بضبط المدعو "م ال ع ع" 60 سنة عاطل، ومقيم الرمل أول الإسكندرية مسجل شقى خطر تحت رقم 158 "فئة أ" "نصب"، وسبق اتهامه فى عدد 24 قضية متنوعة "سرقة، خطف، نصب" آخرها القضية 28680/2006 جنح مركز مطوبس - كفر الشيخ، أثناء قيامه بالشروع فى سرقة قرط ذهبى من الطفلة "ج ف م" 7 سنوات، حال تواجدها أمام المدرسة المشار إليها.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5397/2015 جنح المركز.
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