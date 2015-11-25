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سفر وعودة 1205 مصريين وليبيين عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر وعودة 1205 مصريين وليبيين عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر وعودة 1205 مصريين وليبيين عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البري، سفر ووصول 1205 مصريين وليبيين، عبر المنفذ، خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 768 إلي الجانب الليبي، بينهم 265 مصريا و 521 ليبيا.
>كما تم إنهاء إجراءات وصول 419 مصريا، بينهم 333 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 86 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ ١٦ فبراير الماضي، عقب تعرض ٢١ مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 102 ألف و 923 مصريا.

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