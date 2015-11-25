القصور فى المستشفيات البريطانية يتسبب فى وفاة الآلاف بتسمم الدم سنويا

كشف تقرير بريطانى أن القصور فى تقديم الرعاية الصحية الأساسية فى المستشفيات البريطانية يتسبب فى وفاة الآلاف بتسمم الدم سنويا.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن التقرير قوله إن هذه الحالة التى تعرف بـ"القاتل الصامت" تؤثر على نحو مائتى ألف شخص فى بريطانيا سنويا وتقتل 37 ألف – أى أكثر من الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض سرطان الثدى والأمعاء والبروستاتا مجتمعين مع بعضهم البعض.

وتشمل العلامات المبكرة للإصابة بتسمم الدم –الذى غالبا ما يحدث عندما تثير عدوى بكتيرية استجابة مناعية عنيفة يقوم فيها الجسم بمهاجمة أجهزته الخاصة- ارتفاع درجة الحرارة والالتهابات وتجلط الدم.

لكن هذه الأعراض غالبا ما لا يلاحظها الأطباء وفى حال عدم رصدها بسرعة يمكن أن تؤدى إلى فشل فى وظائف القلب والكبد والكليتين وربما الرئتين. ومن ثم فهى سبب رئيسى لوفاة حتمية فى المملكة المتحدة.

ورصد التقرير تأخرا فى تشخيص تسمم الدم فى 36 بالمائة من الحالات بما يمثل ارتفاعا بنسبة 52 بالمائة فى الحالات الخطيرة، وحتى فى حالة التأكد من الحالة فإن العلاج المخصص للسيطرة عليها عادة ما لا يتم تقديمه بسرعة.