أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

القصور فى المستشفيات البريطانية يتسبب فى وفاة الآلاف بتسمم الدم سنويا

Google+ Print
القصور فى المستشفيات البريطانية يتسبب فى وفاة الآلاف بتسمم الدم سنويا القصور فى المستشفيات البريطانية يتسبب فى وفاة الآلاف بتسمم الدم سنويا
كشف تقرير بريطانى أن القصور فى تقديم الرعاية الصحية الأساسية فى المستشفيات البريطانية يتسبب فى وفاة الآلاف بتسمم الدم سنويا.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن التقرير قوله إن هذه الحالة التى تعرف بـ"القاتل الصامت" تؤثر على نحو مائتى ألف شخص فى بريطانيا سنويا وتقتل 37 ألف – أى أكثر من الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض سرطان الثدى والأمعاء والبروستاتا مجتمعين مع بعضهم البعض.

وتشمل العلامات المبكرة للإصابة بتسمم الدم –الذى غالبا ما يحدث عندما تثير عدوى بكتيرية استجابة مناعية عنيفة يقوم فيها الجسم بمهاجمة أجهزته الخاصة- ارتفاع درجة الحرارة والالتهابات وتجلط الدم.

لكن هذه الأعراض غالبا ما لا يلاحظها الأطباء وفى حال عدم رصدها بسرعة يمكن أن تؤدى إلى فشل فى وظائف القلب والكبد والكليتين وربما الرئتين. ومن ثم فهى سبب رئيسى لوفاة حتمية فى المملكة المتحدة.

ورصد التقرير تأخرا فى تشخيص تسمم الدم فى 36 بالمائة من الحالات بما يمثل ارتفاعا بنسبة 52 بالمائة فى الحالات الخطيرة، وحتى فى حالة التأكد من الحالة فإن العلاج المخصص للسيطرة عليها عادة ما لا يتم تقديمه بسرعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365