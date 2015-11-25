صور | السفير المصري لدى الفاتيكان يقدم أوراق اعتماده

استقبل البابا فرانسيس بابا الكرسي البابوي ورئيس دولة الفاتيكان السفير حاتم سيف النصر بمناسبة تسلم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان، حيث أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد عقد لقاء مطول للسفير مع البابا فرانسيس، حيث نقل إلى البابا رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت الرؤية المصرية للأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل التصدي للتحديات الماثلة على الصعيد العالمي، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والعنف، وسبل التعامل مع جذور المشكلات لدفع جهود تحقيق السلام ونشر التنمية، وتكريس العدالة على المستوى الدولي، وكذلك الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيد الداخلي، وفي مقدمتها إنجاز خارطة المستقبل باستكمال الاستحقاق الثالث والأخير المتمثل في الانتخابات البرلمانية، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد خلال الشهر المقبل، وتكريس مبدأ المواطنة في الدستور الجديد.

> وأعرب السفير سيف النصر خلال اللقاء عن الأهمية التي تعلقها مصر على تعزيز العلاقات التاريخية القائمة مع دولة الفاتيكان في كافة المجالات، والتي تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون البناء، كما عبر سيف النصر عن التقدير للدور الهام للفاتيكان في نشر رسالة السلام على المستوى الدولي.

> هذا، وقد حمّل البابا فرانسيس السفير المصري الجديد رسالة تحية وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، وتأييده للجهود التي تضطلع بها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والعنف في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً بكل الاعتزاز إلى الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس السيسي إلى الفاتيكان في نوفمبر الماضي، وطلب البابا فرانسيس نقل تهانيه إلى السيد الرئيس وإلى الشعب المصري بمناسبة اكتمال خطوات البناء الديموقراطي في مصر.

> كما التقي السفير سيف النصر عقب لقائه بالبابا فرانسيس بالكاردينال بييترو بارولين رئيس وزراء الفاتيكان.