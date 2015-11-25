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ارتفاع قتلى تفجير حافلة للحرس الرئاسى فى تونس الى 13 شخصا

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ارتفاع قتلى تفجير حافلة للحرس الرئاسى فى تونس الى 13 شخصا ارتفاع قتلى تفجير حافلة للحرس الرئاسى فى تونس الى 13 شخصا
قالت السلطات التونسية اليوم الأربعاء ان 13 شخصا لقوا حتفهم فى تفجير حافلة تقل أفرادا من الحرس الرئاسى التونسى أمس الثلاثاء فى هجوم قالت مصادر إن انتحاريا نفذه على الأرجح فى شارع رئيسى بوسط العاصمة تونس.

وهذا هو ثالث هجوم كبير فى تونس هذا العام. ففى يونيو حزيران قتل مسلح 38 أجنبيا على شاطئ أحد الفنادق فى سوسة وفى مارس اذار قتل مسلحون 21 سائحا فى هجوم على متحف باردو فى مدينة تونس. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجومين.

وقال ظافر ناجى المتحدث باسم رئيس الوزراء التونسى ان عدد الضحايا ارتفع الى 13 قتيلا و20 مصابا بعد ان اعلنت امس وزارة الداخلية عن مقتل 12 من اعوان حرس الرئاسة فى التفجير بشارع محمد الخامس بالعاصمة.

وقالت مصادر أمنية ان الحراس كانوا يصعدون إلى الحافلة لتنقلهم إلى قصر الرئاسة فى ضواحى المدينة حينما وقع الانفجار. وقال أحد مصادر الرئاسة إنه من المحتمل أن المهاجم فجر حزاما ناسفا داخل الحافلة.
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