نائب رئيس جامعة الإسكندرية: أصبحنا شريكاً فى العديد من المشروعات المجتمعية

قال الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث ، أن الجامعة تمتلك من الخبرات ما يؤهلها للالتزام أمام النيابة العامة، فى تشكيل لجان متخصصة فى كافة القضايا التى تحتاج لاستشاراتها، سواء كانت لمعرفة أسباب انهيار عقارات أو أسباب نشوب حرائق.

وأضاف صديق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجان التى يتم تشكيلها من جامعة الإسكندرية تكون على أعلى مستوى نظراً للمهام الوطنية المطلوبة منها، ويصل قرارها إلى تبرئة شخص أو تجريمه.

وأوضح نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا، أن كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية تتولى فى مهامها، حصر الفيلات والبيوت الأثرية، والعناية بها وترميمها نتيجة عوامل التعرية، خاصة وأن مصر مليئة بهذه المنازل الأثرية التى تحتاج إلى إظهارها بشكل جيد، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية أصبحت بيت الخبرة فى كل مجالات التخصص الدقيق والعام.

وأكد صديق، أن جامعة الإسكندرية تشهد طفرة كبيرة فى الكثير من المشروعات قائلاً :" أصبحنا شريكاً أساسيا فى العديد من المشروعات خاصة مع دول الاتحاد الأوروبى فى جميع المجالات سواء كان فى الطاقة أوتحلية المياه والصحة، بالإضافة إلى مشاركتها فى مجالات الآداب والفنون، وتابع: هناك درجات علمية مشتركة بيننا وبين دول كثيرة فى مجالات مختلفة، لمواكبة الحياة العلمية فى العالم.