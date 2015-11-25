لعلاج قشرة رأس الطفل.. زيت اللوز هو الحل

أرسلت قارئة تسأل، لدى طفل حديث الولادة ويعانى من ظهور قشرة فى الرأس تغطيها وكأنه يرتدى طاقية، وأريد أن أتعرف على السبب وطرق التخلص من هذه المشكلة؟

يجيب عن السؤال الدكتور شعبان إبراهيم أخصائى الجلدية والتناسلية، قائلا: تظهر قشرة الرأس لدى الكثير من الأطفال خلال الأسابيع أو الشهور الأولى بعد الولادة وتظهر على شكل طاقية فى راس الطفل لذا تسمى طاقية المهد أو كاب المهد.

ويؤكد، أن السبب فى ظهور هذه القشرة يرجع إلى الهرمونات التى يحصل عليها الطفل فى بطن أمه خصوصا الهرمون الذى ينشط الخصية فيجعلها تفرز هرمونا ينشط بدوره الغدد الدهنية فى الرأس فتفرز دهونا تظهر على شكل طبقة دهنية وقشرة بالرأس ويجب على الأم المحافظة على نظافة الرأس حتى لا يصاب الطفل بالفطريات.

ويقدم شعبان بعض العلاجات المختلفة لقشرة الرأس لدى الأطفال ومنها:

>1- هناك شامبوهات يصفها الطبيب المختص لغسيل رأس الطفل مرتين أسبوعيا.

>2- يمكن وضع قطرات من زيت اللوز الحلو على رأس الطفل ثم تغسل بعد ساعتين بصابون خاص بالأطفال يحتوى على البانثينول وأكسيد الزنك وهذا الصابون متوفر بالصيدليات ثم تجفف رأس الطفل جيدا وتكرر هذه الطريقة ثلاث مرات فى الأسبوع.

وأخيرا يؤكد أخصائية الجلدية، أن قشرة الرأس غالبا تختفى عند كبر الطفل حيث يتوقف الهرمون المسبب لظهورها.