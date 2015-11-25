الحركة بركة.. لو طفلك مليان خليه يلعب ويتحرك ويأكل أكل صحى

زيادة وزن الطفل مشكلة يعانى منها ولا تزول آثارها بسهولة، لذا ينصح الأطباء منذ البداية بضرورة أن يلاحظ الأبوان أولا بأول أى تغير ملحوظ فى شكل جسم الطفل، أو فى معدل زيادة وزنه بشكل سريع، أو فى زيادة مناطق بالجسم عن أخرى.

الدكتور صابر الغرباوى استشارى السمنة والنحافة أوضح أن على الأبوين أن يربيا الطفل على النظام الغذائى والحياتى الصحى، ليشب قادرا على رفض أية إغراءات غذائية قد تزيد وزنه.

وتابع صابر ناصحا بالاهتمام بحركة الطفل والتمشية اليومية أو ممارسة الجرى فى المكان داخل المنزل، مع الاهتمام بالتركيز على طبيعة الطعام المقدم له، فالسوتيه والمشوى والبروتينات البيضاء كالسمك والدجاج البلدى مفيد للغاية فى تلك الحالة، كما أن اعتياد العائلة بالكامل على شرب كميات من المياه كبيرة يساعده على فقدان الوزن، وابعدى طفلك عن جلسة الكومبيوتر والتلفزيون وحاولى إرساله إلى النادى للعب وممارسة الرياضة والحركة، كما أن الفاكهة اليومية كالبرتقال والرمان والجوافة وغيرها مصدر هام للطاقة والشبع، ويحتاجها الطفل طوال يومه.

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