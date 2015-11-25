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"الرى": مباحثات مع أثيوبيا والسودان حول اجتماع وزراء المياه والخارجية

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"الرى": مباحثات مع أثيوبيا والسودان حول اجتماع وزراء المياه والخارجية "الرى": مباحثات مع أثيوبيا والسودان حول اجتماع وزراء المياه والخارجية
أكد الدكتور علاء يس مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود ونهر النيل، المتحدث الرسمى بشأن سد النهضة، أنه جار حاليا التشاور بين والسودان وأثيوبيا لتحديد مواعيد اجتماع لجنة سد النهضة واجتماع وزراء الخارجية، مشيرا إلى أن مصر ترى أهمية عقد الاجتماع السداسى أولا، ومن ثم يعقبه عقد الجولة العاشرة للجنة الوطنية الثلاثية فى الخرطوم.

وأضاف يس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مصر خلال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية الذى عقد يومى 8 و9 نوفمبر الجارى فى القاهرة، طرحت شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة والتى تتضمن عدم البدء فى دراسات سد النهضة حتى الآن، وهى الدراسات التى تحدد تأثيرات السد على مصر والسودان، وتسارع العمل فى إنشاءات السد وبما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات.

وأشار يس إلى أنه نظرا لأن مهام اللجنة الوطنية الثلاثية تنحصر فقط فى إجراء الدراسات، فقد طلبت مصر خلال الجولة التاسعة عقد اجتماع سداسى على مستوى وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح يس أن الهدف من عقد الاجتماع السداسى وهو بحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة، مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية، وسرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية، على أن يتم التأكيد على آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ فى الاعتبار عناصر القلق المصرية وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم فى مارس 2015، والذى يتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع فى الملء الأول.

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مصر 365

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