60 %من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى حل أزمة تمويل العاصمة الإدارية الجديدة

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الحكومة فى حل أزمة تمويل العاصمة الإدارية الجديدة"، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى حل أزمة تمويل العاصمة الإدارية الجديدة.

وتوقع 60%من القراء نجاح الحكومة فى حل أزمة تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، فى الوقت الذى استبعد فيه 38%من القراء نجاح الحكومة فى حل أزمة تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، بينما أعرب 2%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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