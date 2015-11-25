اليوم.. جنازة عسكرية لشهداء القضاء والشرطة بحادث العريش الإرهابى

علم "اليوم السابع" أنه سيقام جنازة عسكرية صباح اليوم، الأربعاء، من مطار ألماظة لشهداء القضاة والشرطة فى حادث شمال سيناء الإرهابى الذى وقع أمس.

يشارك فى الجنازة العسكرية مسئولون بالدولة والقيادات القضائية والمستشار أحمد الزند وزير العدل ومجلس إدارة نادى القضاة وقيادات مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والعديد من رجال القضاة.

كانت جماعة إرهابية مسلحة هاجمت فندق إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات بشمال سيناء من خلال سيارة مفخخة استطاعت قوات الجيش والشرطة التصدى لها وتفجيرها قبل الوصول الفندق، فيما تسلل شخصان إلى الفندق أحدهما مسلح أطلق النار على القضاة والآخر يحمل حزام ناسف، وأسفر الحادث عن استشهاد عمرو مصطفى وكيل النائب العام والقاضى عمر حماد بمجلس الدولة، واثنين من أفراد الشرطة، وإصابة قاضيين آخرين وعدد من الجنود والمدنيين.

- بالفيديو.. بعد استهداف فندق "قضاة العريش"..خالد صلاح يطالب بفتح تحقيق لتدارك الأخطاء الأمنية لاحقا.. ولميس الحديدى والقرموطى يشددان على ضرورة المحاسبة.. وإبراهيم عيسى للضباط:اتفرجوا على أفلام أمريكانى

>