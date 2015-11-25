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مباحث المرور تضبط عاطلين لقيامهما بتزوير وثائق تأمين بالسلام

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مباحث المرور تضبط عاطلين لقيامهما بتزوير وثائق تأمين بالسلام مباحث المرور تضبط عاطلين لقيامهما بتزوير وثائق تأمين بالسلام
ألقت مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل ونجله لقيامهما بتزوير نماذج فحص السيارات ووثائق التأمين بالسلام.

تمكن ضباط قسم مباحث المرور من ضبط كل من "رمضان.ح"، 36 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة السلام أول، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 454 لسنة 2009م السلام أول "سلاح أبيض"، والمحكوم عليه فى حكمى حبس، وابنه "كريم.ر"، 19 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، وبحوزتهما شهادة محو أمية باسم "نادية.إ"- مزورة - و13 نموذج فحص سيارات، و3 نماذج فحص بيئة، وشهادة براءة ذمة، ووثيقة تأمين إجبارى للسيارة رقم ع أ ل 925 باسم "عبد السلام.أ"، ووثيقة تأمين إجبارى للسيارة رقم ج ن ط 546 باسم "محمد.س"، ومبلغ مالى 420 جنيها.

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة أعمال النصب والسمسرة على جمهور المترددين على وحدة المرور عقب إيهامهم بقدرتهما على إنهاء التراخيص، وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات أعمال السمسرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27299 لسنة 2015م جنح السلام أول وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365