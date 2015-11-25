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ضبط عاطل لقيامه بسرقة سيارة نقل بمدينة نصر

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ضبط عاطل لقيامه بسرقة سيارة نقل بمدينة نصر ضبط عاطل لقيامه بسرقة سيارة نقل بمدينة نصر
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على عاطل لقيامه بسرقة سيارة نقل بطريقة المفتاح المصطنع بمدينة نصر.

البداية كانت أثناء مرور الرائد أحمد قدرى ضابط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة بشارع الطاقة خلف النادى الأهلى دائرة القسم، اشتبه فى السيارة رقم "د ى م 243" ماركة متسوبيشى ربع نقل بيضاء اللون، وباستيقاف قائدها تبين أنه "أحمد.ع"، 30 سنة، عاطل، ومقيم شارع الجماعة بمنطقة زهراء مدينة نصر دائرة القسم، والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا آخرها 4585 لسنة 2014م النزهة "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه فى القضية رقم 61 لسنة 2012م القاهرة الجديدة "شروع فى سرقة" والمقضى فيها بالحبس 6شهور.

وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" حال توقفها بدائرة القسم وأمكن التوصل لمالكها "مصطفى نبيل حسب النبى عبد العال"، 38 سنة، سائق، ومقيم عزبة الهجانة، وبسؤاله اتهمه بالسرقة، وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من أخرى.

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مصر 365

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