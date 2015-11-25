بالصور.. الأمم المتحدة: 82 % من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات

>أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن هناك نحو 21.2 مليون يمنى يمثلون نسبة 82 % من السكان بحاجة إلى نوع من المساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وذلك بعد ستة أشهر من العنف ألحقت أضرارا بالغة بحياة المدنيين والحقوق الأساسية.

وأوضح المكتب فى تقرير له عن الاحتياجات الإنسانية لليمن فى العام القادم، أن الملايين من اليمنيين بحاجة إلى المساعدة الأساسية لضمان بقائهم على قيد الحياة إذ يعانى ما يقدر ب 14.4 مليون من انعدام الأمن الغذائى بينهم 7.6 مليون يعانون بشكل كبير فى حين يفتقر 19.3 مليون شخص آخرون إلى سبل الوصول إلى المياه النظيفة أو الرعاية الصحية فيما يعانى ما يقرب من 320 الف طفل من سوء التغذية الحاد.

وأشار التقرير الذى أورده مركز أنباء الأمم المتحدة، أن الخدمات الأساسية فى اليمن تنهار بشكل مستمر و متسارع وهناك 14.1 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على ما يكفى من الرعاية الصحية فيما يحتاج ثلاثة ملايين طفل وكذلك الحوامل والمرضعات إلى علاج سوء التغذية أو الخدمات الوقائية بالإضافة إلى صعوبة التخلص من النفايات فى مناطق عديدة.



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