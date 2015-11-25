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مباحث التموين: خطة للقضاء على أزمة أسطوانات البوتاجاز خلال الشتاء الحالى

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مباحث التموين: خطة للقضاء على أزمة أسطوانات البوتاجاز خلال الشتاء الحالى مباحث التموين: خطة للقضاء على أزمة أسطوانات البوتاجاز خلال الشتاء الحالى
اكد اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لمباحث ، أن المواطنين لن يعانوا هذه الشتاء من ازمة نقص اسطوانات البوتاجاز.

واضاف مساعد وزير الداخلية فى تصريحات لليوم السابع، أن هناك خطة لحل أزمة البوتاجاز مع خلال الدفع بأعداد كبيرة من الاسطوانات خاصة فى أماكن العجز ، والدفع بسيارات متنقلة لبيع الاسطوانات والإشراف الرقابى على عملية البيع والقضاء على السوق السوداء.


>فى حوار لـ"اليوم السابع".. مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين: لن نسمح ببيع أسطوانة البوتاجاز فى الشتاء بـ70 جنيها.. التجار خفضوا أسعار السلع 35%.. ويؤكد: نجحنا فى القضاء على طوابير العيش وسرقة الدقيق

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مصر 365

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