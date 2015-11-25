بالصور.. احتجاز 5 سوريين بهندوراس لدخولهم البلاد بوثائق مزورة

>أمر قاض فى هندوراس يوم الثلاثاء بأن خمسة سوريين يزعم أنهم ضبطوا اثناء سفرهم بوثائق يونانية مزيفة بينما كانوا يحاولون التوجه شمالا إلى الولايات المتحدة يجب ابقاؤهم قيد الاحتجاز لحين محاكمتهم بتهم تزوير وثائق.

وضبط السوريون الأسبوع الماضى بعدما عبروا قارات من سوريا التى تمزقها حرب اهلية اثناء سفرهم فى أمريكا الجنوبية لينتهى بهم الحال فى هندوراس، وقال مصدر أمريكى إن الرجال الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاما حصلوا على جوازات سفر مزيفة فى البرازيل.

وقالت باربارا كاستيلو المتحدثة باسم المحكمة إن القاضى قرر ان الرجال الخمسة الذين طلبوا منحهم وضع اللاجيء يجب ان يبقوا قيد الإعتقال لحين محاكمتهم.

وأضافت قائلة "قرر القاضى أنه يجب أن يواجهوا اتهامات بتزوير وثائق ويجب أن يبقوا فى السجن".



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