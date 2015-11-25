خمس سيدات يخضن الاعادة بالشرقية..مرشحة تتحدى شقيقها واخرى تواجه أباطرة الوطنى

دائرة الزقازيق

سحر عتمان تتفوق على عائلة ربيع فى مشتول

فجرت الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات مفأجاة من العيار الثقيل وهى حصول السيدات على أعلى الاصوات ودخولهن الاعادة..>فجرت المهندسة " إيمان سالم خضر " 39 سنة مفجأة كبيرة بحصولها 48 الف صوت محققة أعلى الاصوات على اباطرة الحزب الوطنى وعدد من المرشحين ذو العصيبات، مما جعلها تستحق لقب " المراة الفولاذية بجدارة "، فهى خاضت التجربة بأمكانيات محدودة وبفكر شبابى، وتخوض جوله الاعادة امام خالد العراقى، حسن السيد، وعمرو التونسى .>وتفوقت الدكتورة "سحر عتمان" فى دائرة مشتول السوق، على عائلة ربيع وبحصولها على 15 ألف و504 صوت على النائب السابق ومرشح مستقبل وطن " محى ربيع " 7 آلاف 700 صوت، " سحر " هى ابنة عائلة عتمان وحاصلة على الدكتوارة فى العلوم الاجتماعية، وبرزت فى العمل السياسى منذ سنوات فى المجلس المحلى والعمل الحزبى، خاضت تجربة الترشح فى 2011 لم يحالفها الحظ، بينما " ربيع " هو نائب عن الدائرة لعدد من الدورات ويعمل فى قطاع البترول .



>

سحر عثمان

نوسيلة ابو العمرو الملقبة بالمراة الحديدة

>واستطعت ان تحصل المرشحلة نوسيلة ابوالعمرو فى دائرة فاقوس عن لقب المراة الحديدية بجدارة، فأستطعت ان تحصل على المركز الأول فى عدد الاصوات بأكثر من 33 الف صوت بالرغم من ان الدائرة ذات طبيعة العصبية، وترفض المرأة، وبالاضافة إلى تكتل عائلتها خلف شقيقها مرشح الوفد لعدم رغبة العائلة فى تمثيل المرأه، إلا انها أستطعت رغم كل التحديات أن تتفوق على الجميع، لتمتعها بقاعدة شعبية كبيرة وسط الأهالى و تخوض الاعادة أمام شقيقها ومنافسها العميد مهندس أسامة أبو العمرو 28 ألف و532 صوتاً، وعلاء عبد النبى على 32 و243 صوتاً، حصل اللواء على الدين النجار على 23 ألف و989 صوتاً ، محمد كلوب، سيف رشاد .



>

نوسيلة أبو العمرو

صحفية تتالق فى منيا القمح

>فجرت الصحفية الشابة " عبير تقبية " مفاجأة من العيار الثقيل , حيث دخلت جولة الاعادة محققة المركز الثالث فى عدد الاصوات رغم انها المرة الأولى للترشح بحصولها على 24 ألف 141 صوتاً، وتخوض الإعادة أمام الفقية الدستورى الدكتور محمد صلاح عبد البديع على 35 ألف و779 صوتاً، والشباب خالد مشهور 57 ألف و290 صوتاً، محمد الطوخى 20 ألف 763، وسعيد دوريش 15 ألف 789 صوتاً والنائب الاسبق نايف جيرة الله 21 ألف 619 صوتاً .



>

عبير تقبية

ملاك على جمعة فى كفر صقر

>و حصلت " ملاك على جمعة " دكتوراة فى الإعلام على المركز الثانى 16 ألفا و777 صوت وهى تتمتع بقاعدة شعبية وحب تقدير الأهالى، تخوض الاعادة أمام الشاب الدكتور صلاح منصور الحائز على 18 ألفا و295 صوتا، وهو أستاذ الجراحة بطب الزقازيق ويخوض التجربة لاول مرة ومحمد حلمى الحاصل على 14 ألفا و158 صوتا وهو وجة جديد أيضا ومرشح الوفد صلاح شربية الذى حصل على 16 ألفا و43 صوت .