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بالصور..محافظ سوهاج و مدير الأمن يقدمون العزاء فى شهيد العريش بمسقط رأسه

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بالصور..محافظ سوهاج و مدير الأمن يقدمون العزاء فى شهيد العريش بمسقط رأسه بالصور..محافظ سوهاج و مدير الأمن يقدمون العزاء فى شهيد العريش بمسقط رأسه
قام الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج مساء أمس يرافقه، اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والمستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس المحكمة، والعميد نبيل شحاته المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من نواب البرلمان واجب العزاء داخل السرادق المقام بمنطقة شارع 15 بوسط المدينة بحضور أهالى وأقارب الشهيد المستشار عمر محمد حماد شهيد الواجب والذى أستشهد اليوم بالعريش أثناء مشاركته فى العملية الإنتخابية المرحلة الثانية عقب عمل إرهابى.

وقال محافظ الإقليم: رغم أننا نودع بين الحين والآخر رجالًا أعزاء ليس علينا فقط بل على الوطن بأسره، إلا أنهم يسطرون بدمائهم الذكية تاريخ بناء الوطن والتضحية من أجله ، وأنهم في قلوبنا جميعا

وأكد أن ما يفعله الإرهابيون والمتآمرون لن يثني الشعب المصري العظيم وقيادته الحكيمة عن استعادة الريادة لمصرنا الغالية ، ومكانتها بين الأمم واستكمال خارطة الطريق ، وتحقيق ما يصبو إلي الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار ، داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الحادث الغاشم.

ومن جانبه قال اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أننا ننعى ببالغ الأسى شهيد الواجب المستشار عمر محمد حماد الذى أستشهد اليوم أثناء أداء واجبه الوطنى وأن الشهيد كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة والجميع يشهد له بذلك وعزائنا الوحيد أنه عند الله شهيد .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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