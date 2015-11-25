أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..نرصد تجربة أول فتاة تعمل بمهنة الخراطة بالإسكندرية

Google+ Print
بالصور..نرصد تجربة أول فتاة تعمل بمهنة الخراطة بالإسكندرية بالصور..نرصد تجربة أول فتاة تعمل بمهنة الخراطة بالإسكندرية
هى فتاة مصرية حديثة التخرج، تخرجت من المعهد الفنى الصناعى قسم" انتاج معادن" دفعة 2014 ، لترسم لنفسها هدف العمل فى مهنة الخراطة بالرغم من كل التحديات التى واجهتها كفتاة فى المجتمع المصرى، الذى يقصر عمل الفتيات على مهن معينة تناسب أنوثتها من وجهه نظره، و يرفض رؤيتها فى مجال عمل يختص به الرجال فقط.

اليوم السابع يرصد تجربة دينا إبراهيم، أول فتاة تعمل فى مجال مهنة الخراطة فى ، حيث تقول "دينا" لليوم السابع : "كان والدى يعمل ميكانيكى سيارات، و كان هدفى منذ الصغر أن أكون مهندسة ميكانيكا ، إلا أن المجموع الذى حصلت علية فى المرحلة الاعدادية لم يؤهلنى للالتحاق بالثانوى العام وإلتحقت بالثانوى الصناعى "قسم برادة"، و هو احدى شعب الميكانيكية، و ظل الحلم يراودنى إلا أن مجموعى فى الثانوى الصناعى لم يؤهلنى أيضا للالتحاق بكلية الهندسة بالرغم من حصولى على تقدير عام جيد جدا ، لا كلية الهندسة تقبل الطالب الحاصل على تقدير عام امتياز فقط، و لكن حلة العمل بمهنة الخراطة ظل يراودنى ، فالتحقت بالمعهد الفنى الصناعى قسم " انتاج معادن"

و أضافت "دينا قائلة": "كان بداخلى إصرار على أن أكون مهندسة ميكانيكا خاصة قسم الخراطة، لان كان والدى يصطحبنى معه الى مصنع للخراطة، و كان هدفى أن استطيع العمل بتلك المهنة فى يوم من الأيام.

و بالفعل توجهت الى المهندس مجدى الصيصة صاحب الشركة ، و طالبت منه العمل ، إلا أنة فى البداية شعر بالقلق لأنى فتاة ، و رفض و لكنى أصريت على تحقيق هدفى و حلمى ، وطلبت منه التواجد بالمصنع للتدريب فقط ، و بالفعل وافق "

و إستطردت " دينا " : " إلتحقت بالمصنع للتدريب منذ شهر و نصف، و الآن أستطيع أن أعمل على ماكينة خراطة " فريزة وش سلندر " و هى أحدث ماكينة فى العالم لصيانة وش السلندر وتعتمد فى العمل على الطريقة الالكترونية الحديثة، واستطعت بمساعدتهم أن أتمكن من العمل على الماكينة فى وقت قصير بجانب اتقان عملى على ماكينة الخراطة"

و إختتمت " دينا حديثها قائلة " طموحى أن أستطيع إنشاء مركز صيانة ميكانيكا عالمى فى مصر "

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية