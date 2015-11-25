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الولايات والمتحدة والعراق يبحثان جهود التصدى لـ "داعش"

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الولايات والمتحدة والعراق يبحثان جهود التصدى لـ "داعش" الولايات والمتحدة والعراق يبحثان جهود التصدى لـ "داعش"

>أجرى نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، بحثا خلاله ضرورة مواصلة التعاون الدولى لمواجهة التنظيم الارهابى، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للعراق من خلال التحالف الدولى.

وذكر بيان البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكى أشار إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجه العراق، وأكد أهمية مواصلة إحراز تقدم فى الحرب ضد تنظيم داعش خاصة فى مدينة الرمادى.

ورحب بايدن بجهود العراقية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى لإجراء إصلاحات اقتصادية تضمن تحقيق الأمن المالى للعراق. وأكد بايدن والعبادى التزامهما إزاء الشراكة الاستراتيجية الامريكية-العراقية ودعم جهود الحكومة العراقية لاستعادة سيادة وسلامة أراضى العراق.

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مصر 365

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