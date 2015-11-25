هيئة كبار العلماء تجتمع اليوم لانتخاب أعضاء جدد

في استجابة سريعة لما نشره اليوم السابع حول ضرورة استكمال أعضاء هيئة كبار العلماء،يترأس الدكتور أحمد الطيب،شيخ الازهر الشريف،اليوم الاربعاء،جلسة هيئة كبار العلماء،بمشيخة الأزهر، لانتخاب أعضاء جدد ينضمون للهيئة.

ومن المتوقع ان يتطرق الاجتماع لما أثير مؤخرا حول الطلاق الشفهى والذى أحدث حالة من الجدل بين عدد من العلماء.

وكان اليوم السابع قد نشر تقرير حول مصير الهيئة بعد وفاة 6 أعضاء وعزل يوسف القرضاوى وأرتفاع أعمار الأعضاء الحاليين.

بعد وفاة العضو السادس لهيئة كبار العلماء.. من يختار شيخ الأزهر القادم.. عزل القرضاوى وتراوح أعمار الأعضاء الحاليين بين 92 و79عاما يلزم بضرورة استكمال باقى أعضاء الهيئة حتى لا تتأزم الأمور فى المستقبل