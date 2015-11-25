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حظك اليوم برج السرطان الخميس 26/11/2015

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 26/11/2015 حظك اليوم برج السرطان الخميس 26/11/2015

لبرج السرطان:

على الجانب المهنى:

حاول أن تتلاشى تلك الصعوبات التى تقابلها هذه الأيام مع زملائك فى العمل تدريجيا دون أن تتسبب لك فى أية مشكلات.

على الجانب العاطفى:

احرص على القيام بالأمور التى تسعد الحبيب وتساعدك على التقرب منه، فهذه الفترة تتحسن علاقتك بالشريك وتصبح أفضل من قبل.

على الجانب الصحى:

بفضل ممارسة الرياضة فى الفترة الماضية سوف تتمتع هذه الفترة بالطاقة والحيوية التى تؤثر إيجابيا على حالتك الصحية، وتساعدك على التخلص من بعض الأمور الصحية المزعجة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يرى علماء الفلك أن مواليد سيتمتعون هذا العام بمزيد من الثقة، وسوف تتغير كل تلك الأمور التى كانت تزعجهم ويمنحهم الحظ الفرص المتعددة للوصول إلى أمور أكثر جدية وانتشارا، فعليهم أن يكونوا مستعدين للانتقال إلى آفاق بعيدة.

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مصر 365

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