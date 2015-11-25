أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار المغرب اليوم...وقف التعاون المغربي الأسبانى فى مجال الهجرة

Google+ Print
أخبار المغرب اليوم...وقف التعاون المغربي الأسبانى فى مجال الهجرة أخبار المغرب اليوم...وقف التعاون المغربي الأسبانى فى مجال الهجرة
تصدر أخبار المغرب اليوم مطالبة منظمة العفو الدولية "أمنستي أنترناسيونال" حكومة ماريانو راخوي في إسبانيا بإيقاف التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة ومراقبتها، ومنها على الخصوص اتفاق استقبال المغرب لمهاجرين من بلدان أخرى واللذين تطردهم إسبانيا وترحلهم في اتجاه المغرب بموجب اتفاق بين البلدين.

وعللت المنظمة الدولية طلبها هذا بما أسمته عدم احترام المغرب الكامل لحقوق الإنسان، ومنهم المهاجرون والمطالبون باللجوء السياسي.

وكان من أخبار المغرب اليوم اطلاق الخطوط المغربية حملة لترويج السياحة فى روسيا
>وشملت أخبار المغرب اليوم اطلاق "الخطوط الملكية المغربية"، في العاصمة الروسية موسكو، حملة إعلامية بهدف "الترويج لوجهة المغرب السياحية، والتعريف بما تزخر به المملكة من تنوع في المنتوج السياحي المغربي"، لمدة الحملة شهرين، مستعينة بملصقات إشهارية وضعت على حافلات بطابقين خصوصًا بالجولات السياحية العامة عبر معالم العاصمة الروسية وتراثها التاريخي، وكذا بملصقات العرض القارة بالمحطات التي تتوقف بها الحافلات السياحية، والتي تشمل 18 محطة سياحية، منها الساحة الحمراء القلب النابض لموسكو، ومسرح البالشوي وساحة بولوتنايا.

وأبرزت أخبار المغرب اليوم نفي وزارة الخارجية والتعاون، من المغربيات من العمل خادمات في دول الخليج العربي، مؤكدة أن الوزير صلاح الدين مزوار لم يتخذ أو يوقع على أي قرار في هذا الشأن، في ظل المعاناة التي تحيط بظروف عمل عدد من الخادمات.

وأكد مصدر من وزارة الخارجية، أن الوزارة في حالة اتخذت أي قرار سيتم نشره عبر الموقع الرسمي، وأيضا إرساله إلى سفارة المغرب في الدولة المعنية بالقرار.

ويأتي هذا الخبر بعد ظهور مقطع على “اليوتيوب”، لمواطنة مغربية تستغيث لإنقاذها من مشغلتها التي تحتجزها بالقوة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس