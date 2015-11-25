أخبار المغرب اليوم...وقف التعاون المغربي الأسبانى فى مجال الهجرة

تصدر أخبار المغرب اليوم مطالبة منظمة العفو الدولية "أمنستي أنترناسيونال" حكومة ماريانو راخوي في إسبانيا بإيقاف التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة ومراقبتها، ومنها على الخصوص اتفاق استقبال المغرب لمهاجرين من بلدان أخرى واللذين تطردهم إسبانيا وترحلهم في اتجاه المغرب بموجب اتفاق بين البلدين.

وعللت المنظمة الدولية طلبها هذا بما أسمته عدم احترام المغرب الكامل لحقوق الإنسان، ومنهم المهاجرون والمطالبون باللجوء السياسي.

وكان من أخبار المغرب اليوم اطلاق الخطوط المغربية حملة لترويج السياحة فى روسيا

>وشملت أخبار المغرب اليوم اطلاق "الخطوط الملكية المغربية"، في العاصمة الروسية موسكو، حملة إعلامية بهدف "الترويج لوجهة المغرب السياحية، والتعريف بما تزخر به المملكة من تنوع في المنتوج السياحي المغربي"، لمدة الحملة شهرين، مستعينة بملصقات إشهارية وضعت على حافلات بطابقين خصوصًا بالجولات السياحية العامة عبر معالم العاصمة الروسية وتراثها التاريخي، وكذا بملصقات العرض القارة بالمحطات التي تتوقف بها الحافلات السياحية، والتي تشمل 18 محطة سياحية، منها الساحة الحمراء القلب النابض لموسكو، ومسرح البالشوي وساحة بولوتنايا.

وأبرزت أخبار المغرب اليوم نفي وزارة الخارجية والتعاون، من المغربيات من العمل خادمات في دول الخليج العربي، مؤكدة أن الوزير صلاح الدين مزوار لم يتخذ أو يوقع على أي قرار في هذا الشأن، في ظل المعاناة التي تحيط بظروف عمل عدد من الخادمات.

وأكد مصدر من وزارة الخارجية، أن الوزارة في حالة اتخذت أي قرار سيتم نشره عبر الموقع الرسمي، وأيضا إرساله إلى سفارة المغرب في الدولة المعنية بالقرار.

ويأتي هذا الخبر بعد ظهور مقطع فيديو على “اليوتيوب”، لمواطنة مغربية تستغيث لإنقاذها من مشغلتها السعودية التي تحتجزها بالقوة.