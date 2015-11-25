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أخبار السعودية اليوم..اقتراب بناء أول دور سينما بالسعودية

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أخبار السعودية اليوم..اقتراب بناء أول دور سينما بالسعودية أخبار السعودية اليوم..اقتراب بناء أول دور سينما بالسعودية
تصدر أخبار اليوم اقتراب افتتاح أول دور سينما بالمملكة وذلك بعد إعلان رئيس جمعية المنتجين والموزعين بالسعودية "فهد التميمى" عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل "تويتر" أنه أجرى لقاءات واتفاقات مع رجل أعمال لاستخراج تصاريح من أجل بناء أول دور سينما بالمملكة السعودية.

وقد استقبل شباب المملكة الخبر بتدشين هاشتاج #أخيرا_السينما_فى_السعودية، وكشف مسؤولون بوزارة الاعلام المرئى عن تلقيهم لعروض من مستثمرين لافتتاح دور سينما بالمملكة تكون خاضعة للرقابة،وكانت السعودية قد بدأت فى إنتاج الأفلام منذ عقد، لكن الشركات المنتجة عرضت أفلامها بدول خليجية مجاورة لتعذر عرض الأفلام داخل المملكة الخالية من دور السينما.

وكان من أخبار السعودية إدانة المملكة لاستهداف ارهابيين لقضاة مصريين بالعريش

وشملت أخبار السعودية اليوم إدانة المملكة السعودية عبر وزارة الداخلية للحادث الارهابى الذى تم بمدينة العريش موديا بحياة 6 بينهم قاضيان وإصابة 14 أخرين، وقد أدانت المملكة العمليات الارهابية التى أجريت بكل من ليبيا وتونس، مستنكرة تلك الأعمال الارهابية.

وأبرزت أخبار السعودية اليوم اعتزام المملكة على وضع عقوبات صارمة لمروجى ومصدرى الشائعات داخل المملكة، محذرة أن العوبة ضد مطلق أى شائعة من شأنها زعزعة الأمن داخل المجتمع قد تصل إلى عشر سنوات سجن، وغرامة قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودى، وذلك بعد انتشار الشائعات مؤخرا بشكل بات مهددا للأمن داخل المملكة، وكان اخر تلك الشائعات هو تسلل مجموعات مسلحة إلى داخل السعودية من حدودها الجنوبية.

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مصر 365

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