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انطلاق المؤتمر العربى الدولى الثانى لطب الأطفال فى شرم الشيخ

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انطلاق المؤتمر العربى الدولى الثانى لطب الأطفال فى شرم الشيخ انطلاق المؤتمر العربى الدولى الثانى لطب الأطفال فى شرم الشيخ
يُعقد المؤتمر العربى الدولى الثانى لطب الأطفال بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجارى، بمشاركة عالمية حرصاً على النهوض بمستوى الخدمات الصحية فى البلاد لاسيما فئة الأطفال.

وسيتناول هذا المؤتمر أمورا كثيرة منها دور تغذية الطفل وعلاقتها بأمراض الجهاز العصبى وأمراض القلب والكلى وكذلك أمراض الجهاز الهضمى والحساسية لدى الأطفال.

ويشارك فى المؤتمر نخبة من كبار أساتذة طب الأطفال من والسعودية والإمارات والبحرين وعمان ولبنان والكويت.
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مصر 365

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