انطلاق المؤتمر العربى الدولى الثانى لطب الأطفال فى شرم الشيخ

يُعقد المؤتمر العربى الدولى الثانى لطب الأطفال بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجارى، بمشاركة عالمية حرصاً على النهوض بمستوى الخدمات الصحية فى البلاد لاسيما فئة الأطفال.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويشارك فى المؤتمر نخبة من كبار أساتذة طب الأطفال من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وعمان ولبنان والكويت.
وسيتناول هذا المؤتمر أمورا كثيرة منها دور تغذية الطفل وعلاقتها بأمراض الجهاز العصبى وأمراض القلب والكلى وكذلك أمراض الجهاز الهضمى والحساسية لدى الأطفال.
ويشارك فى المؤتمر نخبة من كبار أساتذة طب الأطفال من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وعمان ولبنان والكويت.
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