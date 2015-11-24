خروج القاضيين المصابين بحادث العريش بعد إجراء جراحة عاجلة واستقرار حالتهما

خرج منذ قليل، المستشار الدكتور منصور صابر عضو هيئة قضايا الدولة والمستشار أمير يعقوب عضو مجلس الدولة، بعد إجراء عملية جراحية لإزالة الشظايا والرصاص الموجود بجسديهما نتيجة إصابتهما فى حادث فندق العريش صباح اليوم، وتم نقلهما إلى العناية المركزة واستقرار حالتهما.

كان المستشار على زكى سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، وبصحبته المستشار محمد عبد اللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، توجها وعدد من مستشارى الهيئة، إلى المركز الطبى العالمى، للاطمئنان على صحة القضاة المصابين فى أحداث العريش.

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