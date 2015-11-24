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ضعوا هذا تحت سريركم ..واكتشفوا النتائج المذهلة على أجسامكم وحياتكم!

  • الصحة
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ضعوا هذا تحت سريركم ..واكتشفوا النتائج المذهلة على أجسامكم وحياتكم! ضعوا هذا تحت سريركم ..واكتشفوا النتائج المذهلة على أجسامكم وحياتكم!

قال الباحثون أن لابد من ترك المكان تحت السرير فارغ ،ولا يتم الاحتفاظ بأى شىء تحته ،وهذا ليعطى فرصة لسريان الطاقة بحرية فى أجسامكم وفى الغرفة كلها ،ووجود أشياء تحت السرير تعرقل سريان الطاقة وتقوم بالتشويش عليكم وأنتم نائمون .

أظهرت الصين نظام يختص بعلم الطاقة يسمى “Feng shui”الفنج شوى الصينى ،هذا النظام يقوم بأستخدام علبة معدنية نسميها نحن “علبة الكانز “فتقوم هذة العلبة بنقل بعض الرغبات وتفتح الطريق نحو القدرات الداخلية للانسان.

وأثبت هذا النظام”الفنج شوى”أن يجب أختيار نوعية علبة الكانز لأن العلبة المتية تعطى طاقة أكبر” ثباتآ “،بينما العلبة المفتوحة تعطى نوعآ من الطاقة أكثر “انفتاحآ”،ولكن النوعان جيدان و يعطوا الطاقة فالأمر يرجع لكم.

قالوا الصينيون قبل أن تضعوا أغراض فى العلبة أطرحوا أسئلة على أنفسكم فمثلا “ما الشىء الذى يسعدنى” فالفكرة تكمن فى أشياء تعطى السعادة لكم وتريدون أن تجدوها، فإذا كنتم تريدون مال كثير  فضعوا فى العلبة بطاقات تذكير أو مجوهرات وغيرها لكن لا تضعوا نقودآ ،وإذا أرتدتم أن تجذبوا الحب ضعوا شموع حمراء،وعطور طبيعية،كريمات وزيوت.

أفضل مكان لوضع العلبة هو تحت السرير تحت “السرة” ستشعرون بسريان وتأثير الطاقة عليكم ،كما يمكنكم تغير الاغراض داخل العلبة كل ثلاثة أشهر.

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